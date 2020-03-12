Уряд призначив заступника міністра з питань окупованих територій

Кабінет міністрів призначив Ростислава Замлинського першим заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

«Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича першим заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України», - йдеться у документі.

КМУ поклав тимчасово, з 18 березня 2020 року, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Яніну Бригінець.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада затвердила склад Кабінету міністрів України, представлений новообраним прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Тоді посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій обійняв Олексій Резніков.

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12 березня уряд ухвалив постанову «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», якою скасуввв рішення попереднього складу уряду про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Відтепер є окремо Міністерство у справах ветеранів та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Замлинський тимчасово виконував обов'язки голови Львівської ОДА з 11 червня до 5 липня 2019 року.