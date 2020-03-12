Уряд перепризначив Семиволоса та Ляшка заступниками глави МОЗ

Кабінет міністрів призначив заступниками міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса та Віктора Ляшка.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів від 11 березня оприлюднено на Урядовому порталі.

"Призначити Семиволоса Андрія Володимировича заступником Міністра охорони здоров’я України" - йдеться у документі.

Іншим розпорядженням від 11 березня на посаду заступника міністра охорони здоров'я призначено Віктора Ляшка.

Перед цим рішеннями Кабінету міністрів Андрія Семиволоса було звільнено з посади першого заступника міністра охорони здоров`я, Віктора Ляшка - з посади заступника міністра охорони здоров'я з формулюванням "у зв'язку з переходом на іншу роботу".