Баканов сподівається, що Рада скоро дасть "зелене світло" реформі СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов сподівається, що Верховна Рада вже найближчим часом розгляне проєкт закону "Про Службу безпеки України", поданий Президентом 10 березня.

Документ містить системні нововведення, які дозволять українській спецслужбі перейти на якісно інший формат у своїй діяльності, йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Глава держави визначив цей законопроєкт як невідкладний. І я маю надію, що Верховна Рада розгляне його досить швидко. Адже у нинішніх умовах, коли Україна протистоїть багатьом загрозам, як зовнішнім, так і внутрішнім, реформа СБУ з кожним днем набуває нової актуальності. Це не просто законодавче питання, а можливості для більш ефективної роботи Служби й, як наслідок, покращення безпеки всієї держави", - заявив Баканов.

Він додав, що вважає законопроєкт збалансованим, адже той враховує кращі світові тенденції побудови ефективних спецслужб та власний досвід СБУ із протидії гібридним загрозам.

Сам законопроєкт № 3196 був зареєстрований 10 березня. Ініціатором подання виступив Президент України Володимир Зеленський. Проєкт закону було підготовлено на базі документа, що розробили фахівці СБУ і подали до Офісу Президента у жовтні 2019 року, де він доопрацьовувався у форматі засідань робочої групи. У його фінальній редакції також враховані ключові пропозиції міжнародних партнерів.

Серед основних новацій законопроєкту - розмежування компетенції СБУ з іншими структурами сектору безпеки, а також визначення нових пріоритетів у її роботі. Також Служба відмовиться від невластивих їй функцій. Відбудеться демілітаризація СБУ з впровадженням її гнучкої структури.

Служба зосередить свою увагу на контррозвідувальній протидії загрозам державній безпеці, кібербезпеці, боротьбі з тероризмом, захисті державної таємниці тощо. Також передбачається істотне посилення інформаційно-аналітичної складової у діяльності СБУ, перехід від реактивного підходу в роботі до проактивного та ризик-орієнтованого.

СБУ не займатиметься боротьбою з економічною злочинністю, проте зосередить увагу на захисті об’єктів критичної інфраструктури.

Відбудеться поступове скорочення чисельності СБУ: з 27 тис. до 15 тис. осіб. При цьому покращиться рівень соціального забезпечення співробітників, їхнє грошове забезпечення, яке наразі є найнижчим серед силових структур, та буде підвищене після реформи до рівня НАБУ, ДБР та інших новостворених антикорупційних органів.

Читайте також: Зеленський пропонує Раді невідкладно внести зміни до закону про СБУ

Планується посилення парламентського та громадського контролю над діяльністю Служби безпеки України. Окрема увага буде зосереджена на мінімізації ризиків політичного втручання у діяльність СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України зареєстровано у Верховній Раді 10 березня цього року. Ініціатор законопроєкту - Президент Володимир Зеленський.