Арахамія просить не розганяти “зраду” щодо нового міністра оборони

Новий міністр оборони Андрій Таран на зустрічі з членами парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів, що серед пріоритетів його роботи на посаді - продовження курсу реформ.

Про це у коментарі журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за підсумками заслуховування інформації від міністра на комітеті у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Його (міністра оборони Андрія Тарана - ред.) тільки призначили три дні, і він прийшов на комітет познайомитися з усіма депутатами-членами комітету. Коротенько дуже розповів про свої пріоритети, які він бачить - продовжувати той курс реформ, який зараз вже є і він прописаний в багатьох концептуальних документах. Я прошу всіх телеглядачів і журналістів не розганяти меседжі, що якісь зміни курсу і таке інше", - сказав Арахамія.

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Депутат додав, що зміна курсу, яким рухається країна, "не дуже залежить від міністра оборони, тому що всі курси вже прописані в стратегічних документах, які вже прийняті".

Члени комітету домовилися надалі співпрацювати з міністром і його заступниками.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня члени Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухали інформацію міністра оборони Андрія Тарана щодо діяльності Міністерства оборони та шляхів реформування Збройних Сил України. Розгляд питання тривав у закритому режимі.

Президент Володимир Зеленський 11 березня представив новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана колективу Міноборони.

Верховна Рада 4 березня призначила міністром оборони Андрія Тарана за поданням Президента.