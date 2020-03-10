Президент Грузії скасувала візит в Україну

Грузинський президент Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє Apsny з посиланням на офіційну заяву адміністрації президента країни.

«Президент Грузії, в координації з іншими гілками влади, скасувала заплановані в Болгарію, Україну і Бельгію візити. До публікації про це рішення було повідомлено наших партнерів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, кількість померлих від коронавірусу у світі збільшилося до 4027. Всього було виявлено 114 458 випадків, 64 270 осіб одужали.

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Наразі в Грузії підтверджено 15 випадків захворювання на коронавірус. На карантині перебувають 178 осіб. Після 21 лютого рекомендації на самоізоляцію було дано 1108 громадянам.