Федина наполягає, що вилучення закордонного паспорта перешкоджає депутатській діяльності

Адвокат народного депутата Софії Федини просить суд не обирати їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це він заявив під час засідання у Печерському суді, передає кореспондент Укрінформу.

“Прошу врахувати необґрунтованість підозри і відмовити в обранні запобіжного заходу”, - сказав захисник.

Він під час виступу серед іншого уточнив, що сторона обвинувачення не навела жодного доказу щодо попередньої змови волонтерки Марусі Звіробій і самої Федини.

Адвокат зазначив, що ризик щодо можливого переховування від органів слідства Федини не є обґрунтованим. Коментуючи ризики впливу на інших осіб або знищення документів і доказів у справі, захисник зауважив що, що Федина досі не вживала заходів щодо приховування доказів у справі чи знищення будь-яких доказів у цьому кримінальному провадженні. Також він виступив проти здачі Фединою паспортів для виїзду за кордон, підкресливши, що депутат є членом кількох груп з міжпарламентських зв’язків з рядом інших країн.

Своєю чергою Федина заявила, що не погоджується з висунутою їй підозрою.

Також вона не погодилася з припущенням щодо ризиків переховування від слідства. Депутат додала, що вже здійснювала одну закордонну поїздку — по роботі, і повернулася в Україну. За словами Федини, у рамках своїх повноважень вона має у майбутньому здійснити ще одну закордонну поїздку. “Вилучення закордонних паспортів — це буде перешкоджання у здійсненні моєї депутатської діяльності”, - заявила Федина.

Потім суд перейшов до дослідження доказів у справі.

До цього прокурор оголосив клопотання щодо обрання Федині запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання і попросив суд покласти на неї наступні обов'язки: з'являтися на вимогу до слідчого, прокурора, суду; інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого Федині під час допиту у Державному бюро розслідувань було вручено клопотання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

12 лютого народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

ДБР викликало на 6 лютого Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.

Слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.

Фото: Twitter, @LugaBeg