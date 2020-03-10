Запобіжний захід Федині: суд не погодився на доопрацювання клопотання

У Києві Печерський райсуд відмовився повертати клопотання прокурору щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Софії Федині для доопрацювання.

Таке рішення оголосила слідча суддя Крістіна Константінова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Слідчий суддя ухвалив у задоволенні клопотанні захисника відмовити”, - сказала Константінова.

Також захисник Федини подавав клопотання про направлення клопотання щодо обрання запобіжного заходу Федині до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

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Серед іншого, адвокат зазначав, що робоча адреса ДБР знаходиться на Симона Петлюри, 15, що у Шевченківському районі Києва.

Федина висловилася на підтримку цього клопотання свого захисника, а прокурори — проти.

“Суддя на місці ухвалила у задоволенні клопотання адвоката в інтересах Федини про направлення клопотання до Київського апеляційного суду відмовити”, - уточнила Константінова.

Як повідомлялося, 25 лютого народному депутату від "Європейської солідарності" Софії Федині під час допиту у Державному бюро розслідувань (ДБР) вручили клопотання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

12 лютого вона отримала повідомлення про підозру в ДБР.

ДБР викликало на 6 лютого Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.