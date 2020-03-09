Справа МН17: в понеділок у Нідерландах починається гучний судовий процес

Суд у справі збитого літака рейсу МН17 розпочнеться у судовому комплексі “Схіпхол” 9 березня 2020 року о 10 ранку за місцевим часом. Головуватиме суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Всі вони нідерландці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Справу розглядатимуть у найбільшій залі суду – D.

Процес буде відкритим. Слухання безпосередньо у залі фіксуватимуть п’ять камер, вестиметься пряма трансляція.

Процес відбуватиметься нідерландською та англійською мовами.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік. Відомий попередній графік слухань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.