Зеленський про Росію: усі тоталітарні режими закінчуються однаково

Зеленський про Росію: усі тоталітарні режими закінчуються однаково

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вважає, що його модель приходу до влади, як людини без політичного досвіду, може спрацювати і в іншій країні, особливо там, де люди втомилися від труднощів, а політики мають великі фінансові ресурси.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю The Guardian.

«Я впевнений, що це могло би статися, особливо там, де люди втомилися, де вони бігають, як білка в колесі, і є ці давні політики з великими фінансовими ресурсами. У таких місцях, де люди шукають подих свіжого повітря, це має спрацювати», - сказав Зеленський.

Це звучить, зауважують автори інтерв'ю, як явний натяк на східного сусіда України та її «невтомного лідера».

Сам Зеленський про Росію каже так: «Звичайно, там з’явиться новий президент. Звичайно, це станеться. Який це буде президент, я не знаю. Але ми можемо бачити, що всі тоталітарні режими закінчуються однаково».

Зеленський не бажає для Росії кривавої революції.

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«Я не хочу, щоб люди десь помирали. Але ми повинні розуміти, що якщо ви продовжуєте затягувати пружину, в якийсь момент вона зірветься», - каже він.

The Guardian розповідає своїм читачам про те, як Зеленський, що не мав до цього ніякого політичного досвіду, побудував свою виборчу кампанію та отримав переконливу перемогу. І за висловом авторів інтерв'ю, "Зеленський вважає, що епоха політичних аутсайдерів тільки починається, і його власна модель кампанії може мати успіх в іншому місці".

Фото: Arthur Bondar/The Guardian

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