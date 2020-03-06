Заступниця Бородянського написала заяву на звільнення

Заступниця Бородянського написала заяву на звільнення

Укрінформ
Заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Відповідний текст заяви вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Прошу звільнити мене з посади заступниці міністра за власним бажанням", - йдеться в опублікованій Подоляк заяві на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Вона зазначила, що кожна праця має сенс і приносить задоволення, коли є мета і результат. "Я прийняла запрошення Володимира Бородянського працювати у міністерстві, бо бачила цю мету у формуванні глибинної суспільної взаємодії, яка базується на цінностях свободи, моральності, спільного блага, гідності та межової чесності", - зауважила Подоляк.

Вона подякувала колегам за роботу, почуття гумору, "розум, толерування моїх експресивних метафор і за щирість".

"Не бачу жодного резонного приводу ще пів року чи рік реорганізовувати недореорганізоване міністерство — це розмиває мету і не дає плодів, навіть скороспілих. Вважаю це стратегічною помилкою, яка відіб’ється на реальних людях. Дві найбільші тривоги, які залишаються зі мною і мобілізують - це реінтеграція і мова. Але як будемо жити і робити своє, то будемо мати таку державу, яку збудуємо і на яку заслуговуємо, а все інше і всі інші, то лиш малюнки паличкою на березі океану - хвиля змиє", - написала Подоляк.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 березня на позачерговому засіданні призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. Також ВР призначила новий склад Кабінету міністрів України.

Колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відмовився від посади в новому уряді через незгоду з розділенням МКМС.

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