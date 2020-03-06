Заступниця Бородянського написала заяву на звільнення

Заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Відповідний текст заяви вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Прошу звільнити мене з посади заступниці міністра за власним бажанням", - йдеться в опублікованій Подоляк заяві на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Вона зазначила, що кожна праця має сенс і приносить задоволення, коли є мета і результат. "Я прийняла запрошення Володимира Бородянського працювати у міністерстві, бо бачила цю мету у формуванні глибинної суспільної взаємодії, яка базується на цінностях свободи, моральності, спільного блага, гідності та межової чесності", - зауважила Подоляк.

Вона подякувала колегам за роботу, почуття гумору, "розум, толерування моїх експресивних метафор і за щирість".

"Не бачу жодного резонного приводу ще пів року чи рік реорганізовувати недореорганізоване міністерство — це розмиває мету і не дає плодів, навіть скороспілих. Вважаю це стратегічною помилкою, яка відіб’ється на реальних людях. Дві найбільші тривоги, які залишаються зі мною і мобілізують - це реінтеграція і мова. Але як будемо жити і робити своє, то будемо мати таку державу, яку збудуємо і на яку заслуговуємо, а все інше і всі інші, то лиш малюнки паличкою на березі океану - хвиля змиє", - написала Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 березня на позачерговому засіданні призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. Також ВР призначила новий склад Кабінету міністрів України.

Колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відмовився від посади в новому уряді через незгоду з розділенням МКМС.