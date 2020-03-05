Кабмін відкликав законопроєкт "Про працю"

Кабінет міністрів відкликав проєкт Закону про працю №2708, яким планувалося запровадити нове трудове законодавство.

Про це свідчить інформація з картки законопроєкту на вебпорталі Верховної Ради.

У розділі щодо стану проходження документу зазначається, що 4 березня 2020 року - проєкт (закону "Про працю") відкликано.

Раніше моніторингова Місія Європейської конфедерації профспілок - Пан'європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок на чолі з Генеральним секретарем Лукою Вісентіні, яка перебувала в Україні 25-27 лютого 2020 року, заявила про необхідність змін законопроєкту №2708, яким пропонується запровадити нове трудове законодавство.

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Візиту Місії передували акції мобілізації, які були проведені в країнах Європи та світу. Профспілкові організації США, Австрії, Швеції, Грузії, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Кенії, Гани, Тунісу, Алюанії, Малайзії, Танзанії, Лівану та Сербії солідарно виступили проти законопроекту №2708 "Про працю" та №2681 "Про профспілки".

Експерти виступили проти окремих положень проєкту закону про працю. Зокрема, профспілки вважають, що законопроєкт позбавляє працівників правового захисту, а профспілкові комітети - спроможності їх захищати.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 27 грудня схвалив законопроєкт "Про працю". 28 грудня 2019 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про працю". Якщо б законопроєкт був ухвалений, Кодекс законів про працю 1971 року, який на сьогодні є головним документом, що регулює трудові правовідносини в Україні, втратив би чинність.