Катастрофа літака МАУ: Данілов анонсував візит делегації з Ірану

Катастрофа літака МАУ: Данілов анонсував візит делегації з Ірану

Укрінформ
Секретар РНБО Олексій Данілов очікує на делегацію з Ірану, щоб з'ясувати, що насправді змінилось у питанні збитого українського літака.

Про це він сказав в інтервʼю Українському радіо.

"Те, що стосується нашої співпраці з іранською стороною, то вже 9 січня ми зробили заяву, що був збитий наш літак. З першого дня ми почали співпрацювати з ними, щоб дослідити, що відбулося. Нам не подобається те, що друга ракета, відправлена у наш літак, була відправлена не на 3-й секунді, як мала, а на 29-й. Нас це дуже бентежить, тому дослідження для нас є фундаментальною частиною цього розслідування. Сьогодні розслідування йде в Тегерані, але воно відбувається за обов'язкової участі української сторони. В мене була місія в Тегеран, і ми домовилися, що найближчим часом це питання буде вирішене. Ми чекаємо делегацію, щоб уже в Україні могли вирішити, як технічно це відбуватиметься", - сказав Данілов.

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Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".

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