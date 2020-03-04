Гончарук звільнив "вугільного" заступника міністра енергетики

Уряд звільнив заступника міністра енергетики та захисту довкілля Станіслава Ковалевського, який відповідав у міністерстві за вугільний напрямок.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 03 березня 2020 р. № 185-р "Про звільнення Ковалевського С.С. з посади заступника міністра енергетики та захисту довкілля України".

"Звільнити Ковалевського Станіслава Сергійовича з посади заступника міністра енергетики та захисту довкілля України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, - йдеться у документі.

Ковалевський був призначений заступником міністра у жовтні 2019 року.