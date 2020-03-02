Апеляції на вирок Януковичу: суд узяв перерву до 23 березня

Київський апеляційний суд переніс засідання з розгляду апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва у справі щодо держзради експрезидента Віктора Януковича на 23 березня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

“Перенесли на 23 березня на 11:00”, - сказала Геведзе.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Захист експрезидента подав апеляції на вирок.