Киву викликали в ДБР для вручення підозри

Народного депутата з фракції “Опозиційна платформа - за життя” Іллю Киву викликали до Державного бюро розслідувань для вручення повідомлення про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За дорученням генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 02 березня 2020 року на 14:00 год викликав народного депутата України”, - йдеться у повідомленні.

У опублікованій повістці на допит зазначається, що на допит викликається депутата Ілля Кива.

Йому інкримінують порушення ч.2 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності).

У прокуратурі нагадали, що генпрокурор порушив справу відносно депутата 22 січня за заявою потерпілого за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину.

У разі неявки Киви в ДБР до нього може бути застосований примусовий привід відповідно до ст. 139 КПК України, наголосили у прокуратурі.

Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Киви сталася у ресторані на вулиці Хрещатик 22 січня.

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На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар в обличчя.

Водночас сам Кива заявив, що на нього напали у ресторані."Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", поводився неадекватно і вигукував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити триматися пристойно, і він завдав удар", - стверджує Кива.

За даними ЗМІ, відвідувачем ресторану, з яким була бійка, виявився ветеран АТО Михайло Майнман.