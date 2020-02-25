Федині вручили клопотання про обрання запобіжного заходу

Народному депутату України Софії Федині під час допиту у Державному бюро розслідувань (ДБР) було вручено клопотання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Про це після допиту Федини в ДБР журналістам заявив її адвокат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, і, відповідно, рано чи пізно слідчий направить ці матеріали до суду. Відповідно, буде судове засідання щодо цього клопотання”, - сказав адвокат.

Захисник повідомив, що сторона захисту вважає справу політично мотивованою.

За словами адвоката, захист вважає клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу Федині необґрунтованим “тільки лише з тих підстав, що слідчий, який здійснює досудове розслідування у цьому провадженні, не має належних повноважень щодо вручення такого повідомлення”.

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“Щодо цього можу пояснити: указом Президента України від 5 лютого 2020 року було внесено зміни в організаційну структуру ДБР, відповідно Першого слідчого відділу Першого територіального управління розслідування організації досудового розслідування як такого немає. Сьогодні слідчий, який проводив слідчі дії, в тому числі вручав клопотання, пред'явив посвідчення саме Першого слідчого відділу управління Першого територіального управління організації досудових розслідувань. Із цих міркувань ми вважаємо, що у нього не було повноважень проводити такі слідчі дії, оскільки... сам слідчий визнав, що була внесена відповідна інформація до організації структури, але у зв'язку із тим, що не було внутрішнього розпису, він має повноваження на проведення цих слідчих дій”, - додав захисник.

Як повідомляв Укрінформ, 12 лютого народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

На підтримку депутата під ДБР зібралися її однопартійці, інші активісти.

ДБР викликало на 6 лютого Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.