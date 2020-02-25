Федина прийшла на допит у ДБР

Народний депутат Софія Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підозру мені було вручено раніше, сьогодні у мене — допит", - сказала Федина.

За її словами, Президент Володимир Зеленський "так і не наважився зустрітися зі мною і з Марусею Звіробій". "Я ще раз звертаюся до Президента Зеленського: якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова від 26 жовтня 2019 року, - я запрошую на відкриту зустріч, з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося", - зазначила Федина.

Як повідомляв Укрінформ, 12 лютого народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

На підтримку Федини під ДБР зібралися її однопартійці та інші активісти.

ДБР викликало на 6 лютого Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.