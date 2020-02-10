Суд відпустив Марусю Звіробій під особисте зобов’язання

Печерський райсуд Києва обрав волонтерці Олені Біленькій, відомій як Маруся Звіробій, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 10 лютого, повідомив у коментарі Укрінформу адвокат волонтерки Андрій Писаренко.

“Суд обрав Марусі Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання”, - сказав він.

Запобіжний захід діятиме до 9 квітня. Суд також зобов’язав волонтерку здати закордонний паспорт і прибувати до слідчого на першу ж вимогу.

Печерський суд столиці обирає запобіжний захід Марусі Звіробій/ Фото: Геннадій Мінченко

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада 2019 р. слідчі центрального апарату ДБР направили до ГПУ “проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України” народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

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Обидві є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

Звіробій інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).