Пашинський заявив, що його будинок обшукали детективи НАБУ

Колишній народний депутат України Сергій Пашинський заявив, що в його будинку провели обшуки детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Пашинського, обшуки відбулися о 7:00 ранку в рамках справи щодо броньованих автомобілів "Варта".

"О 7 ранку до мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку по справі, де я звинувачуюсь в організації виробництва броньованих автомобілів «Варта» з метою заволодіння бюджетними коштами", - написав він.

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Нагадаємо: слідчі ДБР 4 жовтня минулого року оголосили підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському через стрілянину, вчинену ним 31 грудня 2016 року.

18 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.