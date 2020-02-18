Суд залишив Пашинського під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом нардепа V-VIII скликань, підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Про це інформує пресслужба суду у Facebook.

Зазначається, що 18 лютого колегія суддів розглянула скаргу захисту на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 28 січня, якою екснардепу продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у межах строку досудового розслідування, до 27 березня 2020 року. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного було покладено обов'язки, визначені ухвалою.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, слідчі ДБР 4 жовтня 2019 року оголосили підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському через стрілянину, вчинену 31 грудня 2016 року.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області відбувся словесний конфлікт між Пашинським та іншим громадянином. Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

Судово-медична експертиза визнала вогнепальне поранення та осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги потерпілого тяжкими тілесними ушкодженнями.

7 жовтня Печерський райсуд заарештував Пашинського на строк до 4 грудня.

18 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва про арешт Пашинського.

Згодом Печерський райсуд продовжив запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою до 29 січня.

18 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.