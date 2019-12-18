Пашинського відпустили під домашній арешт

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це Укрінформу повідомив адвокат Пашинського Гліб Федур.

“Змінили на цілодобовий домашній арешт (запобіжний захід Пашинському — ред.)”, - сказав адвокат.

Як повідомлялося, слідчі ДБР 4 жовтня 2019 року оголосили підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському через стрілянину, вчинену 31 грудня 2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області відбувся словесний конфлікт між Пашинським та іншим громадянином. Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

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Судово-медична експертиза визнала вогнепальне поранення та осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги потерпілого тяжкими тілесними ушкодженнями.

7 жовтня Печерський райсуд заарештував Пашинського на строк до 4 грудня.

18 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва про арешт Пашинського.

Згодом Печерський райсуд продовжив запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою до 29 січня.