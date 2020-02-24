Холодницький каже, що не триматиметься за свою посаду

Холодницький каже, що не триматиметься за свою посаду

Укрінформ
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що не буде триматися за своє крісло, коли 30 листопада закінчитися термін його повноважень.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами очільника САП, ніхто не може сказати, що буде в листопаді. Але Холодницький вважає, що на цьому "життя не закінчується".

Він також запевнив, що "ходити і продавати себе", щоб його взяли кудись на роботу, не планує. "Поки що працюємо. Буде закінчення строку повноважень – буду вирішувати. У мене, до речі, закінчуються повноваження лише на адмінпосаді, а не повноваження прокурора, тому час покаже", - наголосив голова САП.

"Можу запевнити, що я за своє крісло не тримаюся і шукати якісь юридичні "лазівки", щоб залишитися на посаді, точно не буду. Хоча вони є, скажу вам по секрету. Але я цього робити не буду", - зазначив він.

Читайте також: “Справа рюкзаків”: Холодницький пояснив зв’язок між сином Авакова і виробником

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого посли країн "Великої сімки" закликали при обранні та звільненні керівництва антикорупційних органів в Україні дотримуватися чинного законодавства і застосовувати його однаково для всіх інституцій.

У Верховній Раді 7 лютого було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Наприкінці минулого року у ЗМІ з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-