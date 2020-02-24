“Справа рюкзаків”: Холодницький пояснив зв’язок між сином Авакова і виробником

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький спростовує вплив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на закриття "справи рюкзаків", в якому фігурував його син.

Про це Холодницький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я це (вплив Авакова-старшого, - ред.) категорично спростовую. Аргументація була проста - закінчувалися дев'ять місяців слідства і процесуальний прокурор сказав, що з такою доказовою базою у цій справі до суду не піде", - заявив він.

Крім того, Холодницький розповів, що коли САП підписали підозри, то дали детективам час зібрати докази. І коли вони вперше побачили ці підозри, то там був вказаний "єдиний зв'язок між Аваковим-молодшим і підприємцем, який шив ці рюкзаки, - це те, що вони були друзями в Facebook".

Як повідомлялося, 31 жовтня 2017 року НАБУ затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра, ексзаступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та ще одну особу в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

За версією слідства, зазначені особи причетні до закупівлі у 2015 році за кошти Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За інформацією досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та, до того ж, не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 млн грн.

5 квітня 2018 року в НАБУ повідомили, що завершили досудове розслідування щодо всіх трьох підозрюваних. 12 липня керівник САП Назар Холодницький підтвердив Укрінформу закриття справи стосовно сина чинного глави МВС Арсена Авакова і його ексзаступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої «справи рюкзаків».