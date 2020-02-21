Верховна Рада заслухає звіт уряду

Верховна Рада у п'ятницю заслухає звіт уряду та продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Так, на початку засідання Рада заслухає звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році. Згідно з Регламентом, який було погоджено на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, на виступ Прем'єр-міністра Олексія Гончарука буде виділено 20 хвилин, а на запитання і відповіді - 40 хвилин.

Планується також заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

Читайте також: Венедіктова виступила за скасування закону про амністію активістів Майдану

Крім того, у п'ятницю депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Під час засідання у четвер, 20 лютого, Верховна Рада встигла розглянути 1193 поправки з 4018.

У сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно працюватимуть до 14:00.