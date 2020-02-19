Президент Грузії засудила атаку Росії на Донбасі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на сході України з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Про це вона написала у Twitter.

"Відновлення інтенсивних бойових дій на сході України є порушенням територіальної цілісності України та національного суверенітету. Я стурбована цим кроком назад, засуджую трагічний розвиток і поділяю емоції українського народу", - наголосила вона.

Раніше глава МЗС Грузії також відреагував на ескалацію на ході України, заявивши, що атака проросійських сил на Донбасі порушує зусилля щодо мирного врегулювання.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.