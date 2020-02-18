Депутати розглянули 482 поправки до "земельного" законопроєкту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

На засіданні у вівторок парламентарії розглядали поправки до законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. Наразі Верховна Рада розглянула 482 поправки з понад 4000, зокрема на засіданні у вівторок депутати пройшли 266 поправок.

Загалом, під час підготовки законопроєкту до другого читання профільний комітет отримав 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.

Передбачається, що розгляд поправок триватиме ще кілька пленарних тижнів. Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія попередньо прогнозував, що на рішення щодо ухвалення закону про ринок землі ВР може вийти, орієнтовно, в середині квітня.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Парламент 6 лютого почав розглядати у другому читанні цей законопроєкт. У ньому передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.