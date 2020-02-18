На Банковій скликають брифінг за участю РНБО і силовиків

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“У вівторок, 18 лютого, о 12:00 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що брифінг буде проведено в пресцентрі ОП на вулиці Банкова.