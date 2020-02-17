Домовленості з Росією: Пристайко нагадав Земану про вигнання Януковича

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заочно порадив президенту Чехії Милошу Земану, відомому своїми проросійськими поглядами, утримуватися від укладення таємних угод з Росією.

Про це український дипломат сказав в інтерв'ю чеському виданню Respekt.

«Будьте обережні, коли укладаєте домовленості з Росією. І коли ви змушені, не робіть закулісних угод. Це завжди погано закінчується», - сказав Пристайко.

Він нагадав, що такий урок Україна, зокрема, отримала в 2013 році, коли в тодішнього президента Януковича, який поїхав на розмову з президентом Росії Путіним в Ялту напередодні підписання давно підготовленої Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, «виникла чудова ідея, що він нічого не підписуватиме з Європою, бо йому обіцяли 3 мільярди доларів позики».

Але українці не погодилися з таки формулюванням питання, і через кілька місяців Янукович опинився у вигнанні, зауважив Пристайко.

Український міністр також визнав, що Земан є не єдиним політиком у Євросоюзі з проросійською позицією.

Пристайко сказав, що Україна зацікавлена в візиті до Чехії свого лідера Володимира Зеленського, якого запросили на зустріч прем’єр-міністрів країн Вишеградської четвірки. Водночас Пристайко нагадав, що пройшло одинадцять років, перш ніж чеський прем'єр-міністр приїхав до України (Андрій Бабіш відвідав Україну в листопаді минулого року, до цього Мірек Тополанек у 2008 році).