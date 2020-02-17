Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала 40 кандидатів в одному окрузі

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 21 кандидата в народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області, призначених на 15 березня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

"Розглянувши заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала 21 кандидата у народні депутати України", - ідеться в повідомленні.

Разом з тим ЦВК відмовила в реєстрації трьох кандидатів "у зв’язку з відсутністю у вказаних осіб документа про внесення грошової застави".

Таким чином, 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, усього зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 у Харківській області. Вибори призначено на неділю, 15 березня.

На окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.