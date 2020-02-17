Кабмін кожні три місяці оцінюватиме ефективність голів ОДА

Уряд запроваджує щоквартальний моніторинг та оцінку ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Про це йдеться у звіті виконання програми діяльності Кабміну за 2019 рік, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Проведення моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за IV квартал 2019 року. Забезпечення реалізації до 31 грудня 2021 р. експериментального проєкту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій», - йдеться у документі.

Протягом трьох місяців після завершення експериментального проєкту має бути підготовлений висновок про результати його реалізації.

Крім того, планується проведення функціонального аналізу всього державного апарату, подальша оптимізація органів виконавчої влади. Відбудеться зменшення адміністративних витрат державного апарату шляхом оцифрування процесів та інформації.

Уряд буде вимірювати рівень задоволеності громадян від контакту з державним апаратом – від одержання публічної послуги до контакту через колцентр або письмове звернення.

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Передбачено, що найближчим часом відбудеться оновлення процесу розроблення та прийняття урядових рішень, зокрема, в частині, що стосується участі в цьому процесі об’єднаних спільними інтересами суспільних груп, шляхом прийняття нової редакції регламенту Кабінету міністрів.