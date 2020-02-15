Комунікаційний офіс Кабміну очолила Світлана Павелецька - ЗМІ

Колишня директорка з маркетингових комунікацій та член правління групи «1+1 медіа» Світлана Павелецька очолила комунікаційний офіс Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на коментар Світлани Павелецької.

«Після роботи в медіа це гідний виклик та високий рівень необхідного стресу. Для мене велика вдача та відповідальність бути частиною команди, яка працює заради позитивних змін в країні. Як ми казали на Плюсах: Нашу роботу бачать усі», - заявила Павелецька.

Видання нагадує, що Світлана Павелецька працювала в «1+1 медіа» з 2011 по 2020 рік. З грудня 2011 року, вона працювала главою піар-департаменту «1+1 медіа». Із серпня 2018 року очолювала департамент маркетингових комунікацій «1+1», який об’єднав функції PR та маркетингу групи. У серпні 2019 року Павелецька стала членом правління «1+1 медіа» ‒ нового органу управління холдингом. Але 17 січня 2020 року залишила медіагрупу, яка вирішила знову розділити функції маркетингу та корпоративних комунікацій.

До приходу в «1+1 медіа» Світлана Павелецька відповідала за корпоративні комунікації активів, які входять у службу продажів компанії «Метінвест». А до цього очолювала піар-агентство Pillar Hill&Knowlton.

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У 2016 році Світлана Павелецька разом з гендиректором «1+1 медіа» Олександром Ткаченком і гендиректором УНІАНу Артемом Ковальовим стала співзасновницею книжкового видавництва «Книголав».

Фото: Детектор медіа