Уряд звільнив двох заступників міністра розвитку громад

Кабінет міністрів звільнив з посад: заступника міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції Юліана Чаплінського та першого заступника міністра Дмитра Живицького.

Відповідні розпорядження опубліковані на Урядовому порталі.

"Звільнити Чаплінського Юліана Михайловича з посади заступника міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, - йдеться у документі.

Чаплінського звільняють, тому що, відповідно до законодавства, у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів України.

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Також іншим розпорядженням Кабмін звільнив Живицького Дмитра з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Як раніше Живицький повідомляв у коментарі Укрінформу, Кабінет міністрів затвердив його кандидатуру на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.