Кабмін звільнив заступницю Скалецької

Кабмін звільнив заступницю Скалецької

Укрінформ
Кабінет міністрів звільнив Олену Сімоненко з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Відповідне розпорядження Кабміну оприлюднено на Урядовому порталі.

"Звільнити Сімоненко Олену Анатоліївну з посади заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - йдеться у документі.

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Як повідомлялося, 11 вересня 2019 року Кабінет міністрів призначив заступниками міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса, Михайла Загрійчука, Младену Качурець, Олену Сімоненко.

20 листопада уряд задовольнив заяву на звільнення з посади заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука.

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