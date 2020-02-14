Кабмін звільнив заступницю Скалецької
Укрінформ
Кабінет міністрів звільнив Олену Сімоненко з посади заступника міністра охорони здоров'я.
Відповідне розпорядження Кабміну оприлюднено на Урядовому порталі.
"Звільнити Сімоненко Олену Анатоліївну з посади заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, 11 вересня 2019 року Кабінет міністрів призначив заступниками міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса, Михайла Загрійчука, Младену Качурець, Олену Сімоненко.
20 листопада уряд задовольнив заяву на звільнення з посади заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука.