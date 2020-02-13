“Кадрові війни” в Одеському медвиші: ДБР відкрило справу проти заступника Скалецької

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо заступника міністра охорони здоров'я Дмитра Коваля, який скасував наказ МОЗ про звільнення Валерія Запорожана з посади ректора Одеського національного медуніверситету.

Про це повідомляє співробітниця ОНМедУ Ярослава Вітко, розмістивши на своїй сторінці у Facebook відповідний витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Отримала витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження за моєю заявою до ДБР стосовно зловживання службовим становищем заступником міністра охорони здоров'я Ковалем. Саме за його підписом (27 січня 2010 року - ред.) було скасовано наказ про звільнення за порушення умов контракту Валерія Запорожана, чим анульовано всі дисциплінарні стягнення з людини, котра 25 років перетворювала ОНМедУ на руїни", - зазначила Вітко.

Вона зазначила, що “заступник міністра не був наділений повноваженнями підписувати подібні кадрові рішення, користуючись своїм службовим становищем та авторитетом, свідомо вчинив злочин”.

“Напрошується висновок про ймовірну корупційну складову у "спілкуванні" Запорожана з представниками міністерства. Про свої здогадки я повідомила ДБР", - додала Вітко.

Слідчим ДБР зареєстровано кримінальне провадження №62020000000000172 за ознаками ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

"Коваль... видав наказ МОЗ № 2-о МОЗ від 27 січня 2020 року про звільнення Запорожана В.М", чим завдав істотної шкоди інтересам служби", - йдеться у витягу з ЄРДР.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня 2018 року в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звільнила з посади ректора медуніверситету Запорожана за порушення статуту й умов контракту (він заборонив перевірку вишу відомчою комісією). МОЗ призначив виконувачем обов’язків ректора ОНмедУ Костянтина Аймедова.

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Проте згодом Запорожан оскаржив у суді наказ МОЗу. Однак 19 липня 2018 року Приморський райсуд Одеси відмовив Запорожану в задоволенні позову про заборону перевірки МОЗ та розриву з ним контракту. Суд виніс рішення: заяву Валерія Запорожана про забезпечення позову щодо подачі позовної заяви до Міністерства охорони здоров'я України повернути позивачу.

Втім, подальшу тяжбу з керівництвом МОЗ Запорожан вів через Печерський райсуд Києва, який поновив Запорожана на посаді.