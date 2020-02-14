"Самопоміч" пропонує свій "Український план" з 12 кроків

У фракції «Самопоміч» запропонували свій «Український план», де є 12 кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні.

Про це написала лідерка «Самопомочі» Оксана Сироїд у Facebook.

"У зв’язку із оприлюдненим так званим «Мюнхенським планом» та беручи до уваги національні інтереси України, пропонуємо «Український план» для досягнення більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", - написала вона.

У "Самопомочі" пропонують такі 12 кроків:

1.Повернення Росією незаконно анексованого 18 березня 2014 року Криму і виведення російських військ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

2. Створення переговорної групи між військовими відомствами країн Балто-Чорноморського регіону, США і Канади з метою вивчення досвіду російсько-української війни і формування спільної стратегії для попередження подальших загроз з боку Росії.

3. До відновлення контролю українською стороною за російсько-українським кордоном обмежити рух через КПВВ. Заборонити в’їзд на тимчасово окуповану Росією територію України службовим та посадовим особам.

4. Пошук зниклих безвісти на Донбасі під час російсько-української війни.

5. Планування і реалізація ініціативи з розмінування.

6. Разом з країнами Балто-Чорноморського регіону, США і Канади створювати спільні навчальні центри на контрольованій території Донецької та Луганської областей.

7. Зібрати докази про наслідки збройної агресії РФ стосовно України. Підготувати консолідовану претензію до Росії. Вимагати від Росії відшкодувати всі збитки, завдані Україні внаслідок російсько-української війни.

8. Погодитися з тим, що до повернення Росією анексованого Криму та окупованих територій Донеччини та Луганщини міжнародні санкції не можуть бути скасовані.

9. Усунення радіоактивних загроз на територію РФ.

10. «Український план» має стати стати майданчиком для предметних і постійних контактів голів МЗС «євроатлантичних держав» та їхніх департаментів.

11. Визначення умов взаємодії між ЄС та Росією.

12. Запуск «нового діалогу про національну ідентичність» в Росії.

Як повідомляв Укрінформ, представники РФ та організатори Мюнхенської конференції 14 лютого оприлюднили план припинення війни в Україні. Основною ідеєю плану є відновлення співпраці з Росією без відновлення Україною суверенітету над Кримом. Оприлюднена пропозиція містить кілька гуманітарних кроків, які підтримуються всіма сторонами, однак у ній відсутні будь-які ключові вимоги, що звучали досі від України.

Наразі цей план видалений з сайту Мюнхенської безпекової конференції.