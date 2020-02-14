Демократи і республіканці не мають розбіжностей щодо підтримки України — сенатор США

Представники Республіканської і Демократичної партій Сполучених Штатів Америки не мають розбіжностей у питанні підтримки України.

Про це заявив американський сенатор Кріс Мерфі на спільному брифінгу із сенаторами Роном Джонсоном та Джоном Баррасо після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми тут втрьох представляємо різні політичні партії, ми по-різному голосували у справі з імпічменту у США, але ми тут разом, тому що немає розбіжностей між нами чи між республіканцями і демократами щодо нашої підтримки України, щодо підтримки її оборони і щодо підтримки здійснення реформ в Україні”, - сказав Мерфі.

Водночас сенатор наголосив на важливості подальшого поступу реформ, які здійснює Україна.

фото: Офіс Президента