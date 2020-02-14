Дню Св. Валентина НЕ присвячується

Як президенти, прем’єри та депутати удають, що вони палко люблять одне одного

14 лютого все, як раніше казали, прогресивне людство відзначає День святого Валентина – свято коханих, коханців і коханок. А ви не думали, купуючи з такого приводу зимові троянди, як бідолахам-журналістам доводиться щороку вигадувати, щоби ще таке написати про вічне? Тож читайте! Укрінформ цього року вирішив нагадати не про найкращі в житті кожної людини почуття, а про те, як їх удають. І хто для такої демонстрації підходить найліпше. Звісно, політики! Ми тут підібрали для вас добірочку…

Дружба-Фройншафт!

Почнімо з історії. Хто тільки не писав про це фото де генсек, «дорогой Леонид Ильич Брежнев» цілується взасос зі своїм «ендеерівським» колегою Еріхом Хонекером? То й ми більше нічого писати не будемо. Просто подивіться – яка пристрасть! Недарма ж у сучасній Німеччині дуже популярне пиво, де не етикетці зображені ці голубки….

Ну, а тепер – про наших і не тільки

Президент України Леонід Кравчук і тодішній глава Уряду Російської Федерації Віктор Черномирдін. Київ, 24 червня 1993 року. Зверніть увагу на мужчину у правому куті. Так! Це Леонід Кучма – тоді ще прем’єр… Видно ж як він заздрить…

А це – бачите – почуття згасають… Перший уже екс-президент незалежної України вітається з екс-президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі. Київ, 27 листопада 2012 року.

Але ми ж таки зловили пана Саакашвілі, на подруж…, вибачайте, президентській зраді. Зустріч президента України Віктора Ющенка та президента Грузії Михаїла Саакашвілі. 19 листопада 2009 рік. А потім, значить, з Кравчуком…

А це президент Білорусі, «останній диктатор Європи» Олександр Лукашенко і «надія вітчизняної демократії» президент України Віктор Ющенко в аеропорту Івано-Франківська 6 листопада 2009 року. Такий от, як в давнину казали, мезальянс…

П’ятий президент теж був не проти…

Це Петро Порошенко та народний депутат України Ірина Луценко під час засідання парламенту. 7 лютого 2019 року. Кума, до речі…

А це вже й не знаємо, як назвати… Інцест? Не підходить. Президент України Петро Порошенко (ліворуч) та перший президент незалежної України Леонід Кравчук, якому виповнилося 85 років. 11 січня 2019 року.

А тут – все законно і природньо. Щиро вітаємо! Президент України Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко. Стамбул, Туреччина, 6 січня 2019 року.

Це що ж, за гроші?! Петро Порошенко та президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті. 24 травня 2018 року.

Ну, знову те саме, що з Ющенком і Кравчуком. Щоправда, в присутності охорони. Це дещо поліпшує ситуацію... Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент України Петро Порошенко.

Юлія Тимошенко? Завжди!

Ще будучи прем'єр-міністром Юлія Тимошенко приглядалася до президентів. З президентом УЄФА Мішелем Платіні. 14 грудня 2009 року.

А це вже так щиро! Народні депутати України Юлія Тимошенко та Григорій Немиря під час засідання парламенту. 12 листопада 2015 року.

Голова депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко й народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка" Віктор Пинзеник вітаються під час засідання Верховної Ради України, Київ, 5 червня 2015 року. Поручику Ржевському (з анекдоту) в таких випадках наказували: Мовчати!

Ну, тепер про тих, хто рангом трохи нижче, але все одно…

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко також полюбляв обійми в Раді. Нє. Це вже схоже на початок ролика з якогось такого ролика з відповідного сайту… Народні депутати України Надія Савченко та Олег Ляшко під час пленарного засідання Верховної Ради України.12 липня 2016 року.

Народний депутат України Олег Ляшко взагалі в центрі уваги колег. 5 вересня 2018 року.

Тут, судячи з динаміки, щось серйозне і не обов’язково те, що ви подумали. Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко та народний депутат України Сергій Власенко («Батьківщина») під час позачергового засідання парламенту. 26 листопада 2018 року.

О! Це правильно! Таке й треба в школах та дитсадках показувати! Для прикладу. Народний депутат України Валерія Заружко під час засідання парламенту. 20 листопада 2018 року.

Саме так – в щічку! Народний депутат України Микола Томенко під час засідання парламенту 12 травня 2015 року.

А це вже дещо інше… Ви що, не знаєте? Зараз у всьому світі така мода…Невстановлені народні депутати України під час засідання парламенту. 5 липня 2018 року.

А тут уже без жодної анонімності. Народні депутати Олег Петренко та Роман Романюк під час засідання парламенту. 19 червня 2018 року.

А це взагалі дивна якась парочка… Народні депутати України В'ячеслав Кириленко та Вадим Новинський під час засідання Верховної Ради України 2 грудня 2014 року.

… І знову «невідомі»

6 червня 2017 року. І знову!

…А якщо «по-старому» все ж таки?

Народні депутати України Антон Геращенко та Ірина Єфремова під час засідання парламенту 6 червня 2018 року.

Народний депутат України Альона Кошелєва під час засідання парламенту.14 листопада 2017 року.

І нарешті – вершина парламентської еротики по-українськи!

Народний депутат Олег Барна підходить ззаду до Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка під час його звіту у парламенті. 11 грудня 2015 року. Квіти подарував! Здається, це називається, прелюдія… Ніжно так…

А це вже ВОНО. Зверніть увагу на двох конкурентів позаду пана Барни. Заздрять, паскудники!