Президента через суд хочуть позбавити повноважень призначати тимчасового керівника ДБР

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов з проханням визнати відсутність повноважень у Президента України призначати тимчасового виконувача обов’язків директора Державного бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Президента України Володимира Зеленського. Позивач Олег Шрам просить суд визнати відсутність компетенції (повноважень) у глави держави призначати тимчасового виконувача обов’язків директора Державного бюро розслідувань”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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У суді нагадують, що раніше до ОАСК надійшов позов Василя Апасова, який просить суд визнати відсутність повноважень у Президента України затверджувати порядок формування Ради громадського контролю при ДБР.

Як повідомлялося, після ухвалення Верховною Радою закону про перезапуск ДБР Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу та призначив тимчасово керувати цим органом Ірину Венедіктову.