Тристороння контактна група щодо Донбасу почала роботу у Мінську

У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - зазначила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, у Мінську у середу проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України.