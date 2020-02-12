Тристороння контактна група щодо Донбасу почала роботу у Мінську
Укрінформ
У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.
Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.
«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - зазначила вона.
Як повідомляв Укрінформ, у Мінську у середу проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України.