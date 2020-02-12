ДБР вручило підозру Федині

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі партії “Європейська солідарність”.

“Софія Федина сказала, що підозру їй вручили, формулювання таке саме, як у волонтерки Марусі Звіробій”, - зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, у середу, 12 лютого, народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина прийшла в Державне бюро розслідувань для отримання підозри. На підтримку народного депутата під ДБР зібралися її однопартійці, а також інші активісти.

Читайте також: Федину повторно викликають у ДБР для вручення підозри

Як повідомлялося, ДБР викликало на 6 лютого Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого слідчий Державного бюро розслідувань вручив повідомлення про підозру волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) і клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання у ході допиту у четвер, 6 лютого. Звіробій інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Фото: Михайло Палінчак