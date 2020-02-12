Тристороння група щодо Донбасу збереться сьогодні у Мінську

У столиці Білорусі Мінську сьогодні відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Сході України.

На попередньому засіданні, яке відбулося 29 січня, було досягнуто домовленості щодо відновлення пошуку зниклих безвісти. На сьогодні сторони мали опрацьовати відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участю міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного комітету Червоного Хреста, інформувала прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Водночас, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Сході України Гайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка, уточнила, що засідання ТКГ і її робочих груп 29 січня були орієнтовані в основному на імплементацію підсумків "нормандського саміту", що відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі.

За її словами, політична підгрупа продовжила дискусію з питань стосовно статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Як повідомлялося, 11 лютого Президент Володимир Зеленський уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи замість Валерії Лутковської.