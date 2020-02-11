Україна налаштована розвивати співпрацю з країнами Африки - МЗС

Українська делегація під час заходів Асамблеї Африканського cоюзу продемонструвала налаштованість України з новою динамікою розвивати співробітництво з країнами Африки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами 33-ї чергової сесії Асамблеї Африканського cоюзу під гаслом "Примусити зброю замовчати: створення сприятливих умов для розвитку Африки", заходи якої проходили з 6 по 10 лютого в столиці Ефіопії м. Аддис-Абеба.

Зазначається, що делегація МЗС України на чолі з директором Департаменту країн Близького Сходу та Африки Мирославою Щербатюк взяла участь у роботі 36-ї сесії виконавчої ради АС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

"Участь української делегації у заходах Асамблеї Африканського союзу стала першою з часу набуття Україною статусу держави-спостерігача при АС у червні 2016 року та продемонструвала африканським партнерам налаштованість нашої держави розвивати з новою динамікою співробітництво з країнами Африки", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в МЗС, українська делегація провела в Аддис-Абебі зустрічі, зокрема, з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Союзу Коморських островів М. Ель-Аміном Суефом, високопосадовцями Гани, Замбії, Руанди та Південно-Африканської Республіки.

"У ході зустрічей, деякі з яких стали першими з часу встановлення дипломатичних відносин, було обговорено актуальні питання двостороннього співробітництва, просування на міжнародній арені українських зовнішньополітичних ініціатив, донесення позиції України щодо поточної ситуації на Донбасі та в Криму тощо", - зазначили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що відбувся також обмін думками стосовно взаємодії України та держав Африки у багатосторонніх форматах, зокрема в ООН.