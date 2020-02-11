СБУ зацікавилася листуванням Киви з Жириновським
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Укрінформу.
"Запитувана інформація врахована відповідними підрозділами СБУ. У разі отримання даних, які свідчитимуть про вчинення злочинів, віднесених до компетенції СБУ, вживатимуться відповідні заходи згідно з чинним законодавством", - йдеться у відповіді відомства.
Як повідомлялось, на початку лютого деякі ЗМІ оприлюднили скріншоти переписки Киви з нібито з лідером Ліберально-демократичної партії Росії, депутатом Держдуми Володимиром Жириновським.
Після цього Кива у коментарі ЗМІ з приводу ймовірного листування з Жириновським заявив, що він "парламентар європейської держави" і виступає "за міжпарламентські взаємовідносини, які будуть зміцнювати країну та приносити користь народу", і що "депутати російської Думи – це такі ж парламентарі".