Україна матиме нормальні відносини зі США незалежно від результатів виборів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається на "серйозні, нормальні" відносини зі США незалежно від результату президентських виборів у цій країні.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вийшли з цієї складної ситуації таким чином, що наступні п’ять років, як мінімум, у нас будуть серйозні нормальні відносини з США, лідер якої з партій не переміг би на виборах - чи це буде представник демократів, чи чинний президент Дональд Трамп", - сказав глава держави.

"Ми не образили жодної сторони, ми не дали втягнути себе у внутрішній конфлікт у США. Вони всі - і демократи, і республіканці - поважають нашу поведінку в цій ситуації", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, у тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на майбутніх президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті США процес розгляду звинувачень з імпічменту президента розпочався 21 січня. 5 лютого Сенат повністю виправдав Трампа у процесі імпічменту.