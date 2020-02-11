Бородянський не ініціюватиме перегляд "мовного" закону

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що не ініціюватиме перегляд мовних квот і закону про мову.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми не будемо ініціювати перегляд закону про мову", - сказав Бородянський.

Також він не вважає, що сьогодні треба змінювати мовні квоти. "Я не вважаю, що це необхідно сьогодні. Міністерство не буде цього ініціювати", - відповів Бородянський на запитання, чи змінюватимуться мовні квоти.

Як повідомлялося, в Україні 16 липня 2019 року набрав чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".