Комітет ВР доручив трьом депутатам ознайомитися зі справою про обшуки на “1+1”

Комітет Верховної Ради уповноважив Микиту Потураєва ("Слуга народу"), Ріната Кузьміна ("Опозиційна платформа "За життя") і Володимира В’ятровича ("Європейська солідарність") на ознайомлення з матеріалами справи СБУ, у зв'язку з якою проводилися обшуки на каналі "1+1".

Про це йдеться у рішенні комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, ухваленому 10 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уповноважити трьох членів Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної політики на ознайомлення з матеріалами слідства, яке веде Служба безпеки України», - зазначається у рішенні.

Окрім того, члени комітету рекомендували парламенту врахувати в законодавстві такі повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, які були б спрямовані на захист засобів масової інформації - відповідну пропозицію вніс Юрій Павленко (ОПЗЖ).

Члени комітету також рекомендували Верховній Раді передбачити у законодавстві чіткі правові підстави доступу правоохоронних органів до джерел інформації або інформації, яка дозволяє встановити джерело інформації.

Водночас, у рішенні комітету звертається увага на неприпустимості порушення прав журналістів при виконанні ними своїх обов’язків, гарантованих статтею 34 Конституції України, статтею 25 Закону «Про інформацію» та статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Засідання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, СБУ ввечері 5 лютого провело обшуки в будівлі телеканалу "1+1" у справі про незаконне прослуховування і запис розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу “1+1”, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським.