Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що обов’язково повернеться у бізнес, але поки що не знає коли.

Про це він сказав у прямому ефірі hromadske у четвер, 6 лютого.

"Я обов'язково повернуся у бізнес. Я не знаю коли. Те, що ця робота ( у Кабміні - ред.) розвиває, то це 100%. Просто той обсяг інформації, яку я дізнаюся для себе щодня — це просто щось неймовірне. Це в принципі одна з тих причин, чому я сюди пішов … Раніше я не здогадувався про такі речі, як реформа освіти, медична реформа або якісь інші питання. Було розуміння на рівні публікацій у ЗМІ. А зараз, коли я в усе це занурений з середини, особливо на моїй посаді, коли я досить тісно працюю з кожним міністерством", - сказав Дубілет, відповідаючи на запитання, скільки років він планує бути при владі, чи уряд є роботою, де можна розвиватися, та чи допускає він, що повернеться у бізнес.

Дубілет зауважив, що чиновники, на відмінну від керівників великих компаній, мають іншу мотивацію - участь у великих проєктах.

«Політики — вони отримують дещо більше, ніж просто зарплата... Я прийшов сюди не гроші заробляти, а брати участь у крутих і великих проєктах. Це те, від чого я отримую задоволення, і те, заради чого я відмовився на певний час від бізнесу», — сказав міністр.

Як повідомлялося, Дубілет є співзасновником мобільного банку Monobank.