Депутатка Федина не прийшла до ДБР

Народний депутат Софія Федина не з’явилася у четвер до Державного бюро розслідувань для отримання повідомлення про підозру.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

“Будучи належним чином повідомленою, народний депутат України Софія Федина для вручення письмового повідомлення про підозру до Державного бюро розслідувань не з’явилась”, - зазначили у бюро.

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Як повідомлялося, ДБР викликало на 6 лютого народного депутата від “Європейської солідарності” Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру.

Наприкінці листопада слідчі центрального апарату ДБР направили до ГПУ “проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України” народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.