Маруся Звіробій прийшла до ДБР

Українська доброволець Маруся Звіробій (справжнє ім’я Олена Біленька) прийшла до Держбюро розслідувань для отримання повідомлення про підозру.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На думку Звіробій, виклик її до ДБР є спробою відвернути увагу громадськості від важливих проблем у країні.

"У будь-якому випадку мене не хвилює нічого з того, що пов'язано сьогодні з моїм питанням, тому що це все для того, щоб відвернути увагу", - сказала вона.

Читайте також: ДБР викликає Федину для вручення підозри

Як повідомлялося, наприкінці листопада слідчі центрального апарату ДБР направили до ГПУ “проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України” народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.