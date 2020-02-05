Рябошапка розповів, де взяв €400 тисяч на будинок у Франції

Генпрокурор Руслан Рябошапка стверджує, що досі виплачує кредит за купівлю будинку вартістю понад 400 тис. євро у Франції.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам поки що не вдалося виплатити таку велику суму. І цією ситуацією насправді маніпулюють, тому що ми досі винні чотириста з лишнім тисяч євро по цьому кредиту. І ми продовжуємо виплачувати їх щомісяця. Кредит не закритий", - сказав він, відповідаючи на запитання, де узяв понад 400 тис. євро на купівлю будинку.

Рябошапка додав що показує у своїй декларації зобов’язання за кредитом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у 2016 році дружина Рябошапки Олеся Бартовщук, яка працює в ЄСПЛ, купила будинок у Франції площею 145 кв м. і приблизною вартістю у 444 тис. євро.